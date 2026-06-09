ВС отказался пересматривать дело по PayQR против Сбербанка на 1,4 млрд рублей

Верховный суд РФ (ВС) отказался передать в экономколлегию спор вокруг бренда PayQR компании ФИТ. За нарушение исключительных прав на товарные знаки фирма пыталась взыскать компенсацию со Сбербанка (MOEX: SBER). По ее мнению, банк использовал схожие обозначения. Проиграв в кассации, ФИТ пыталась оспорить это решение в ВС, но получила отказ.

В 2016 году ФИТ зарегистрировала товарный знак PayQR, предложив одноименный платежный сервис. Сбербанк вел переговоры с компанией в 2016–2017 годах, но позже запустил собственные продукты — SberPay QR и «Плати QR», что и стало причиной подачи иска о взыскании компенсации. В апреле 2025 года арбитражный суд Москвы отказал истцу. Позже 9-й арбитражный апелляционный суд обязал банк выплатить компенсацию ФИТ в 1,445 млрд руб. Вскоре после этого судья апелляционной коллегии, удовлетворившей иск, и председатель этого суда подали в отставку, которая была принята ВККС. А 13 марта 2026 года Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил решение апелляции и полностью отклонил иск ФИТ (см. «Ъ» от 15 марта).

В мае ФИТ подала жалобу в ВС с просьбой отменить отказное решение и направить спор на новое рассмотрение. Истец ссылался на слишком быстрое рассмотрение тяжбы кассацией — до истечения двухмесячного срока на обжалование и в нарушение 15-дневного периода на извещение стороны о заседании. По мнению ФИТ, суды проигнорировали доктрину обратного смешения, при которой из-за масштабного присутствия крупного игрока потребитель ошибочно воспринимает товарный знак первоначального правообладателя как принадлежащий этому игроку. Именно так, по мнению истца, поступил Сбербанк, добавив в обозначение перед PayQR свой бренд Sber.

Из опубликованного определения ВС следует, что судья высшей инстанции не нашел оснований для передачи дела в экономколлегию и рассмотрения спора по существу.

Ян Назаренко