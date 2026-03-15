QR не считался

Суд по интеллектуальным правам (СИП) 13 марта отменил решение апелляции, взыскавшей со Сбербанка (MOEX: SBER) около 1,4 млрд руб. за нарушение прав компании ФИТ на товарные знаки PayQR. Необычно в этом деле то, что с даты вынесения постановления о взыскании до его отмены прошло меньше месяца. Более того, судьи апелляционного суда, удовлетворившие ранее иск ФИТ, подали в отставку, и их полномочия были прекращены в день слушания в кассации. За ходом разбирательства из зала судебных заседаний следил корреспондент “Ъ” Ян Назаренко.

Заседание в кассационной инстанции по делу ООО ФИТ против Сбербанка принесло несколько сюрпризов. Дело в том, что жалобу банка СИП принял к рассмотрению 10 марта, назначив заседание на 22 апреля. Однако уже 11 марта в карточке дела появилось определение СИП о переносе заседания на 13 марта.

Тогда же, 11 марта, московская прокуратура подала в суд заявление о вступлении в дело. Прокуратура мотивировала свое обращение тем, что «обыкновенные акции банка отчуждены правительству РФ, в связи с чем настоящий спор непосредственно затрагивает права и интересы РФ», следует из опубликованного 12 марта определения суда. Напомним, до 2020 года контрольный пакет Сбербанка (50% плюс 1 акция) принадлежал российскому Центробанку, но весной того года был продан правительству РФ за 2,139 трлн руб., уплаченных из средств Фонда национального благосостояния.

Прокурор может обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, «если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства», согласно п. 3 ст. 35 закона о прокуратуре.

В связи с этим СИП удовлетворил заявление ведомства и допустил его к участию в деле на этапе кассации.

12 марта свою кассационную жалобу подал и ФИТ.

Юридический конфликт между организациями берет начало с 2010-х. В 2014 году компания ФИТ разработала сервис PayQR, а в 2016-м зарегистрировала за собой товарные знаки на это обозначение. В 2016–2017 годы Сбербанк вел с ФИТ переговоры о сотрудничестве, но в итоге оно так и не случилось. А в 2019 году Сбербанк запустил собственный продукт с похожими названиями — SberPay QR и «Плати QR». ФИТ счел, что банк нарушил его права на товарные знаки.

Арбитражный суд Москвы в мае 2025 года отклонил иск ФИТ о взыскании со Сбербанка 2,9 млрд руб. компенсации за использование сходных до степени смешения обозначений. Но апелляция в феврале встала на сторону компании, сославшись на итоги соцопроса, по которому 32% потребителей путают обозначения истца и ответчика. Указав, что нельзя использовать чужой товарный знак, добавив к нему свой общеизвестный бренд, апелляционный суд обязал банк прекратить использование сходных обозначений и взыскал с него 1,445 млрд руб., снизив сумму вдвое от требуемой (см. “Ъ” от 10 марта).

Без отводов и отложений

Заседание в кассации началось с ходатайства ФИТ об отложении рассмотрения дела. Истец указывал, что первое слушание можно проводить только по истечении двухмесячного срока на обжалование, согласно ст. 278 Арбитражного процессуального кодекса РФ. В связи с этим, по мнению ФИТ, кассации нельзя было проводить первые слушания ранее 20 апреля, так как апелляция изготовила постановление только 20 февраля. Помимо этого, истец счел нарушенными положения процессуального закона, предписывающие публиковать информацию о дате заседания как минимум за 15 дней.

Сбербанк на это заявил, что кредитная организация готова к рассмотрению дела. По словам представителя ответчика, в кассационной жалобе банка не было «ничего революционно нового», а ее текст истец получил за 18 дней до заседания.

В итоге СИП отклонил просьбу об отложении слушаний и предложил сторонам изложить свою позицию в пределах десяти минут. Судьи даже успели поставить на стол песочные часы, чтобы отсчитывать время, но истец представил новые ходатайства. ФИТ сначала заявил об отводе председательствующего судьи, а затем и всей «тройки» судей коллегии. Это несколько затянуло процесс, впрочем, ходатайства в итоге не были удовлетворены.

Общеупотребимое или охраняемое

Наконец, процесс дошел до рассмотрения аргументов сторон по существу. Гендиректор ФИТ Глеб Марков в своей речи настаивал, что апелляция неправомерно снизила размер компенсации вдвое, так как практика вышестоящих судов не позволяет производить немотивированное уменьшение суммы возмещения. Отдельно ФИТ возражал против жалобы банка. Правовая охрана товарных знаков истца до сих пор действует в полном объеме, и Сбербанк «это фактически подтвердил», поскольку ранее кредитная организация пыталась оспаривать защиту бренда PayQR в Роспатенте, но затем сама же отказалась от своих возражений, подчеркивал представитель истца.

На взгляд ФИТ, фразы наподобие «Плати QR» нельзя считать нарицательным призывом к действию, как посчитал суд первой инстанции, ведь и сам Сбербанк использовал их как наименование своего сервиса. Напомнил Глеб Марков и о коммуникациях с кредитной организацией по поводу продукта PayQR: «Мы присутствовали на внутреннем форуме Сбербанка, по итогам этого форума мы даже общались с Германом Грефом».

Затем слово предоставили представителям ответчика. Те подчеркнули, что исковые требования ФИТ с самого начала были «очень общими». Со стороны банка нарушений нет, так как спорные обозначения ответчика включают изобразительный элемент «в виде галочки» и слово «Сбер», а элемент «Плати», в свою очередь, является призывом к потребителям использовать сервисы банка, указывал представитель кредитной организации. При этом, по мнению Сбербанка, аббревиатура «QR» не обладает различительной способностью, являясь лишь общепринятым обозначением технологии сканирования штрихкодов. Апелляция же фактически запретила банку использовать его собственные товарные знаки, включая бренд SberPay, настаивал юрист ответчика.

6,76 миллиарда рублей требовали взыскать владельцы товарных знаков с нарушителей их прав в исках, поданных в арбитражные суды в первой половине 2025 года.

Кроме того, банк отметил, что при оценке нарушений нужно обязательно учитывать контекст, а поскольку наряду со спорными фразами использовался узнаваемый логотип «Сбера», то риска введения потребителей в заблуждение не было. Представители кредитной организации отметили, что ранее уже представляли в материалы дела соцопрос с иными результатами и рецензии с критикой заключений экспертов со стороны истца. Столичный прокурор поддержал доводы Сбербанка.

В реплике истец напомнил, что банк поначалу признавал нарушения и в ответ на претензии ФИТ удалял из ссылок на сайте спорные словосочетания. К тому же Сбербанк упоминал выражения SberPay QR и «Плати QR» именно как названия сервиса в своих договорах и офертах, поэтому, настаивал ФИТ, они не являются нарицательными.

Судьи удалились в совещательную комнату. Вернувшись после недолгих размышлений, они объявили, что постановление апелляции отменено, а жалоба банка удовлетворена. Решение первой инстанции об отклонении иска оставлено в силе.

В тот же день, 13 марта, Высшая квалификационная коллегия судей на внеочередном заседании приняла отставку по собственному желанию судьи Девятого арбитражного апелляционного суда Бориса Стешана и председателя этого суда Сергея Седова. Господин Седов проработал на посту председателя суда с декабря 2024 года. Господин Стешан, судья с 2007 года, был председательствующим коллегии апелляционного суда, которая взыскала со Сбербанка в пользу ФИТ 1,445 млрд руб. Полномочия судей были прекращены.