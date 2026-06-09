Фермеры обсохли

Сельхозпроизводители Ставропольского края заявляют о нехватке дизельного топлива в регионе накануне уборочной кампании. Стоимость ДТ уже достигла 110 тыс. руб. за тонну, что, по словам участников рынка, бьет по рентабельности аграрного бизнеса. Краевые власти говорят о том, что ситуация стабильна. Продавцы топлива подтверждают слова аграриев о дефиците дизеля. Фермеры опасаются что ситуация негативным образом скажется на темпах уборки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ситуация на рынке нефтепродуктов Ставропольского края остается стабильной. Об этом «Ъ-Кавказ» заявили в региональном министерстве промышленности и энергетики. По данным ведомства, дефицита моторного топлива в регионе не наблюдается, запасов на нефтебазах — достаточно для обеспечения потребностей потребителей, а АЗС работают без перебоев.

Рост розничных цен на бензин за последний месяц, по оценке министерства, не превысил 0,25%.

Участники рынка оценивают ситуацию несколько иначе. На одной из крупных нефтебаз региона «Ъ-Кавказ» сообщили, что отпуск дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям осуществляется только по предварительным заявкам и после заключения договоров. По словам представителя компании, предприятие в текущих условиях не может удовлетворить весь существующий спрос из-за ограниченных объемов поставок.

В компании «Роснефть-Ставрополье» «Ъ-Кавказ» рассказали, что отгрузка бензина и дизельного топлива независимым АЗС ограничена с мая. На нефтебазах «Лукойла» в регионе поставки топлива частным заправочным станциям, по словам одного из менеджеров компании, не осуществляются с прошлого года. При этом в обеих компаниях утверждают, что работа с аграриями ведется в штатном режиме, а поставки по действующим договорам осуществляются без перебоев. Вместе с тем участники рынка отмечают, что возможности по заключению новых контрактов и увеличению объемов поставок остаются ограниченными.

Глава КФХ «Сабынин Г. К.» Геннадий Сабынин говорит, что относительно спокойно чувствуют себя только те хозяйства, которые смогли сформировать запасы топлива еще зимой. «Нормальная ситуация только у тех, кто закупил топливо в декабре и январе. Тем, кто сейчас работает с колес, приходится тяжело. Топлива физически нет»,— отметил господин Сабынин.

По его словам, нехватка ресурса уже отражается на ценах. Стоимость дизельного топлива с учетом доставки и ограниченного предложения достигла 100–110 тыс. руб. за тонну, а в отдельных случаях приобретать его на АЗС оказывается выгоднее, чем по оптовым каналам. При этом некоторые заправки отпускают дизель ограниченными партиями — около 200 л в одни руки, поэтому хозяйствам приходится совершать по несколько рейсов для обеспечения работы техники.

По словам агрария, часть поставщиков не выполняет обязательства по ранее заключенным договорам из-за нехватки ресурса. Он опасается, что при сохранении нынешней ситуации сложности могут возникнуть уже непосредственно в период уборки урожая.

«Мы надеемся, что до начала массовой уборки будет найдено решение. Но если ситуация не изменится, это неизбежно скажется на темпах работ»,— говорит господин Сабынин.

О росте напряженности на рынке говорит и председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края, член комитета Думы края по аграрным и земельным вопросам Петр Коротченко.

«Сейчас дизель уже стоит до 110 тыс. рублей за тонну, тогда как год назад в это время цена находилась на уровне 72 тыс. рублей за тонну. Но проблема даже не в цене. Проблема в том, что его нет»,— отметил господин Коротченко в разговоре с «Ъ-Кавказ».

По его словам, приобрести топливо по относительно приемлемой цене становится все сложнее. Предложения на рынке сохраняются, однако оформление поставок может занимать значительное время, тогда как многим хозяйствам ресурс необходим уже сейчас. Он отмечает, что часть аграриев смогла создать запасы топлива еще зимой, однако такой возможностью воспользовались далеко не все сельхозпредприятия.

Одной из причин сложившейся ситуации господин Коротченко считает сокращение объемов топлива, выставляемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. По его данным, если год назад ежедневно предлагалось около 55–60 тыс. тонн дизельного топлива, то сейчас объемы снизились до 21–27 тыс. тонн. Аналогичная динамика наблюдается и по бензину АИ-92: предложение сократилось примерно с 16 тыс. до 8 тыс. тонн в сутки.

«То есть объемы сократились более чем в два раза»,— констатирует эксперт.

Кроме того, по словам главы союза, многие хозяйства не смогли закупить ГСМ заранее из-за снижения доступности льготного кредитования и теперь вынуждены приобретать дизель по значительно более высоким ценам непосредственно в сезон полевых работ.

По мнению господина Коротченко, в первую очередь топливом обеспечиваются розничные автозаправочные станции, тогда как сельхозпредприятиям и другим крупным потребителям становится все сложнее приобрести необходимые объемы. Дальнейший рост затрат на ГСМ может негативно сказаться на рентабельности сельхозпроизводства и проведении уборочной кампании.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Минэнерго РФ сформировало отраслевой штаб для урегулирования ситуации с поставками топлива на юге России. В министерстве отметили, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с увеличением количества воздушных атак, что приводит к временным сложностям с поставками нефтепродуктов в ряде южных регионов.

Роман Лаврухин