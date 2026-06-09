Представитель «Партии социальной защиты» в ЗакСе призвал применить ядерное оружие
На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга 9 июня слово предоставили представителям политических партий, не имеющих своих депутатов в городском парламенте. Наиболее заметным стало выступление представителя политячейки «Партия социальной защиты» Виктора Перова.
Представитель ячейки «Партия социальной защиты» призвал применить ядерное оружие на заседании ЗакСа
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В своей речи он затронул тему специальной военной операции и ее возможного завершения.
«Хочу затронуть тему завершения СВО. Как мы все помним, преступный режим Зеленского, погрязший в русофобии и антикоммунизме, под патронажем Евросоюза напал на нашу родину с целью установить бандитский неонацистский бандеровский режим. Наш президент вынужден был начать СВО. Но, к сожалению, все пошло не так, как планировалось»,— заявил господин Перов.
После этого политик обратился к депутатам с предложением направить президенту обращение о применении ядерного оружия.
«Вдарить им по сторонникам Бандеры, что приведет к подписанию мирных соглашений»,— добавил политик.
Однако завершить выступление Виктор Перов не смог — его микрофон был отключен.