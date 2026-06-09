Представитель «Партии социальной защиты» в ЗакСе призвал применить ядерное оружие

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга 9 июня слово предоставили представителям политических партий, не имеющих своих депутатов в городском парламенте. Наиболее заметным стало выступление представителя политячейки «Партия социальной защиты» Виктора Перова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель ячейки «Партия социальной защиты» призвал применить ядерное оружие на заседании ЗакСа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Представитель ячейки «Партия социальной защиты» призвал применить ядерное оружие на заседании ЗакСа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В своей речи он затронул тему специальной военной операции и ее возможного завершения.

«Хочу затронуть тему завершения СВО. Как мы все помним, преступный режим Зеленского, погрязший в русофобии и антикоммунизме, под патронажем Евросоюза напал на нашу родину с целью установить бандитский неонацистский бандеровский режим. Наш президент вынужден был начать СВО. Но, к сожалению, все пошло не так, как планировалось»,— заявил господин Перов.

После этого политик обратился к депутатам с предложением направить президенту обращение о применении ядерного оружия.

«Вдарить им по сторонникам Бандеры, что приведет к подписанию мирных соглашений»,— добавил политик.

Однако завершить выступление Виктор Перов не смог — его микрофон был отключен.

Матвей Николаев