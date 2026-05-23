Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня

Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет с 20 по 30 июня, сообщили в Коляда-театре. В программу отобраны 26 спектаклей.

В программе фестиваля представлены театры из городов Свердловской области, Северной Македонии, Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Твери, Ижевска, Челябинска, Набережных Челнов, Якутска, Верхнего Уфалея, Омска.

Спектакли примут несколько городских площадок. Значительная часть спектаклей пройдет в самом Коляда-театре, другие — в Камерном театре, Театре кукол, Театре балета «Щелкунчик» и Учебном театре ЕГТИ.

В завершающий день, 30 июня, пройдет читка пьес участников конкурса «Евразия-2026». Завершится он показом пьесы Николая Коляды, поставленной в Коляда-театре, «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Напомним, фестиваль «Коляда-Plays» ранее не смог получить грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Основатель театра Николай Коляда умер 2 марта. Сейчас организация занимается сменой учредителя через суд, чтобы иметь возможность полноценно управлять театром.

Анна Капустина