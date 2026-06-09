Жители 13 населенных пунктов Ставрополья остались без воды из-за аварии на водоводе

В Минераловодском округе Ставропольского края без водоснабжения остались жители 13 населенных пунктов. Об этом сообщил глава округа Максим Гаранжа.

Причиной ограничений стала утечка на Северном групповом водоводе. Авария произошла на стальном трубопроводе диаметром 400 мм в районе хутора Перевального.

Под отключение попали жители хуторов Перевальный, Утренняя Долина, Веселый, Старотарский, Безивановка, Апанасенко, Сухая Падина и Свободный Труд, а также сел Нагутское, Греческое, Розовка, Нижняя Александровка и Марьины Колодцы.

По словам Максима Гаранжи, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водовода.

Завершить ремонт и восстановить подачу воды планируется до 17:00 9 июня. Для жителей населенных пунктов, попавших под отключение, организован подвоз питьевой воды по заявкам.

Валерий Климов