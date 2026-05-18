Меркель не поддержала идею стать переговорщиком с Россией от Европы

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в возможных переговорах Евросоюза и России должны участвовать действующие европейские политики. О том, что в Брюсселе рассматривают госпожу Меркель в качестве переговорщика от ЕС, сообщало издание Politico.

Госпожа Меркель сказала, что не получала официальных предложений представить ЕС на переговорах с Россией. «Мы могли вести (переговоры.— “Ъ”) с президентом (России Владимиром.— “Ъ”) Путиным лишь потому, что мы имели политическую власть»,— сказала Ангела Меркель в эфире радиостанции WDR, имея в виду обсуждения Минских соглашений в 2014 году.

«Лично мне никогда бы не пришло в голову попросить посредника поехать в Минск от моего имени и поговорить с Путиным. Вы должны взять это в собственные руки»,— добавила бывший канцлер ФРГ.

Владимир Путин называл подходящим переговорщиком для диалога России и Европы бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Еврокомиссар по внешним связям Кая Каллас отвергла его кандидатуру. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама определит, кто будет представлять ее на возможных переговорах с Россией.