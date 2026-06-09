Курский губернатор назвал коррупцию причиной кризиса с лекарствами в регионе

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил «Вестям» о связи лекарственного кризиса в регионе с коррупцией и напомнил о нарушениях в работе государственной компании АО «Курская фармация», распределявшей льготные препараты. Он предположил, что коррупционные схемы могли реализовываться с участием бывших чиновников и руководителей области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кризис с льготными лекарствами начался в регионе в 2024 году. В августе 2025 года господин Хинштейн поручил минздраву региона проверить работу «Курской фармации», но к октябрю этого так и не произошло. За это глава региона раскритиковал врио министра здравоохранения Екатерину Письменную, которая покинула пост после того, как выяснилось, что глава предприятия предпринимал попытки затянуть проверку и скрыть документы. Затем ее сменила Светлана Ермолова.

Первый заместитель губернатора Александр Чепик ранее сообщал о вопросах к нескольким сделкам компании, включая операции с неясным использованием средств. В частности, отсутствует информация о направлении 26 млн руб., ранее находившихся на счетах предприятия. Тогда же стало известно, что бывшие руководители предприятия выдавали ему займы как физические лица. При этом процентная ставка по отдельным договорам достигала 90% годовых. Более того, бывший гендиректор «Курской фармации» Игорь Осипов сдавал компании в лизинг собственный автомобиль. А само общество со 100% государственным участием накопило убыток, который по величине перекрыл уставный резервный капитал. В результате у аптечной сети, по словам главы региона, возник дефицит средств для расчетов с поставщиками и подрядчиками. Согласно данным регионального минздрава на начало года, для погашения задолженности «Курской фармации» требовалось 34,5 млн руб.

Алина Морозова