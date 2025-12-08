В Курской области согласовали главу минздрава

Кандидатура Светланы Ермоловой согласована федеральными ведомствами на должность министра здравоохранения Курской области. Помимо нее, одобрили двух других исполняющих обязанности: Андрея Мосолова — на пост главы регионального комитета по ветеринарии, а Юрия Кучу — председателя комитета по тарифам. Об этом объявили на планерке губернатора региона Александра Хинштейна сегодня, 8 декабря.

Председатель правительства Курской области Александр Чепик сообщил, что на прошлой неделе Светлана Ермолова прошла собеседование со всеми профильными специалистами и службами Министерства здравоохранения РФ. По его словам, в адрес администрации региона поступило письмо от федерального ведомства, в котором рекомендовано назначение госпожи Ермоловой на пост. Она исполняет обязанности министра с 7 ноября.

Губернатор подтвердил, что необходимые документы уже подготовлены.

«Сегодня-завтра соответствующие распоряжения будут подписаны и люди будут назначены. По нескольким коллегам, чьи кандидатуры также были направлены, ждем соответствующих решений»,— отметил Александр Хинштейн.

Светлана Ермолова взяла на себя руководство ведомством после ухода Екатерины Письменной. Ее работу в октябре раскритиковал губернатор из-за бездействия в отношении сети госаптек АО «Курская фармация».

Светлана Ермолова закончила Приволжский исследовательский медицинский университет. Как сообщает «Медвестник», начала медицинскую карьеру в 1995 году как педиатр в Уренском районе Нижегородской области. Работала в центре медицины катастроф, затем возглавила Территориальный фонд ОМС региона. С 2025 года руководила больницей № 7 в Нижнем Новгороде.

Анна Швечикова