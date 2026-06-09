В Петербурге продлили налоговые льготы для электромобилей и экотранспорта до 2031 года

Депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении проект закона, продлевающий и расширяющий налоговые преференции для владельцев экологически чистого транспорта. При этом по этому же законопроекту вводится повышение налоговых ставок на мощные бензиновые и дизельные автобусы и грузовики. Об этом сообщили в пресс-службе комитета финансов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для бензиновых и дизельных автобусов и грузовиков мощностью свыше 200 л.с., напротив, установят предельно допустимые ставки налога

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Для бензиновых и дизельных автобусов и грузовиков мощностью свыше 200 л.с., напротив, установят предельно допустимые ставки налога

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Согласно документу, от транспортного налога полностью освободят владельцев электромобилей и машин на природном газе независимо от года выпуска и мощности. Льгота будет действовать до 1 января 2031 года. Исключение составят лишь модели из перечня Минпромторга как предметы роскоши. Впервые нулевую ставку получат электрические пассажирские и прогулочные суда.

Для бензиновых и дизельных автобусов и грузовиков мощностью свыше 200 л.с., напротив, установят предельно допустимые ставки налога. Власти рассчитывают, что это простимулирует собственников переходить на экологичные виды топлива. Ранее город уже продлил программу поддержки переоборудования коммерческого транспорта на газ.

Карина Дроздецкая