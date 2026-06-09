Экс-игрок Медиалиги Скоропупов перешел в ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» подписал контракт с полузащитником Ильей Скоропуповым. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Скоропупов

Фото: ФК «Урал» Илья Скоропупов

Фото: ФК «Урал»

Последние полгода 23-летний футболист выступал за «Урал-2». В десяти матчах за дубль он забил три мяча и отдал три результативные передачи. До перехода в систему «Урала» он играл в Медиалиге.

«Переход игроков из дубля в основную команду становится привычным явлением — ранее такой же путь проделали Илья Ишков, Егор Мосин, Иван Кузнецов, Мингиян Бевеев и другие футболисты»,— отметили в пресс-службе клуба.

По итогам сезона ФК «Урал» занял третье место в Лиге Pari, набрав 61 очко. В стыковых матчах за выход в премьер-лигу «Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо».

Ранее клуб объявил об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера.

Полина Бабинцева