Верховный суд истребовал дело пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском

Уголовное дело бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, который обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, истребовал Верховный суд России. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул в прокуратуру дело бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова для устранения препятствий его рассмотрения. У судьи возникли вопросы к обвинительному заключению, которое, по ее мнению, составлено с нарушением закона. По информации суда, установленный следствием ущерб не подтвержден представленными материалами дела, фабула обвинения не содержит указания о лицах, признанных потерпевшими. Кроме того, некоторые материалы дела не переведены с иностранного языка на русский.

Прокуратура обжаловала это решение в апелляционной и кассационной судебных инстанциях, но безуспешно.

Сергей Белов обвиняется следствием в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Командир воздушного судна, по материалам СКР, якобы принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск в сентябре 2023 года. После возникновения технической неисправности, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск. Расчеты остатка топлива оказались ошибочными, и лайнер совершил аварийную посадку в поле. Жесткая посадка обошлась без жертв, медицинская помощь понадобилась только пятерым пассажирам. Действиями пилота, по версии следствия, авиакомпании причинен ущерб в размере более 118,9 млн руб.

Обвинения Сергей Белов отрицает. Ряд пассажиров выступили в защиту пилота и требуют прекратить уголовное дело.

Илья Николаев