Суд вернул прокурору дело пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском

Центральный райсуд Омска сегодня вернул в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру уголовное дело бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет Airbus A-320 в пшеничном поле. Дело возвращено для устранения препятствий его рассмотрения, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Омской области, не уточнив детали.

Авиатор обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Командир воздушного судна, по материалам СКР, якобы принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск в сентябре 2023 года. После возникновения технической неисправности, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск. Расчеты остатка топлива оказались ошибочными, и лайнер совершил аварийную посадку. Жесткая посадка обошлась без жертв, медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам. Обвинения Сергей Белов отрицает.

В сентябре 2025 года расследование было завершено, Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Первоначально уголовное дело поступило в новосибирский суд, однако летчик ходатайствовал о переносе слушаний в Омск, где проживает большинство свидетелей и потерпевших. Это прошение было удовлетворено.

Илья Николаев