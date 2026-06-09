Роспотребнадзор взыскивает 12,1 млрд рублей с «Экологического региона Алания»

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания отложил судебное разбирательство по иску Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Экологический регион Алания». Ведомство требует взыскать с компании 12,1 млрд руб. за негативное воздействие на окружающую среду. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Судья принял решение перенести заседание в связи с привлечением к делу новых третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Ими стали администрация местного самоуправления города Владикавказ, министерство государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания, министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики, а также Территориальное управление Росимущества в РСО-Алания.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Экологический регион Алания» зарегистрировано в 2019 году во Владикавказе. Компания занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов. Учредителем компании является Фариза Мамиева. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 611,1 млн руб., прибыль — 109 млн руб.

Ранее суд отклонил ходатайство о привлечении к участию в процессе финансового управления администрации Владикавказа, прокуратуры республики и главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Им было отказано в статусе третьих лиц.

Следующее заседание арбитража первой инстанции назначено на 11:00 16 июня 2026 года. Сторонам предписано направить копии исковых заявлений и отзывов привлеченным лицам, а также обеспечить явку представителей с надлежаще оформленными полномочиями.

Тат Гаспарян