В мэрии Екатеринбурга пожаловались на безразличие горожан к «ракетной опасности»

Власти Екатеринбурга сталкиваются с отсутствием должного внимания жителей и гостей города к звукам сирен и сообщениям из громкоговорителей при объявлении в регионе режима «ракетной опасности», заявил начальник отдела гражданской защиты населения в мэрии Павел Кротов на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. По его словам, в последний раз чиновники увидели соответствующее «отношение людей» в пятницу, когда режим ракетной опасности на Среднем Урале действовал 2 часа 10 минут. «Многие просто ходили по городу и говорили "гудит и гудит"»,— пожаловался господин Кротов.

Начальник отдела добавил, что не спешат уходить в подвалы и другие укрытия те, кто находится в момент ракетной опасности дома. Председатель думской комиссии Игорь Володин («Единая Россия») призвал мэрию организовать учебу для людей, что делать при сигнале «ракетная опасность». Другие депутаты также согласились, что на многоквартирных жилых домах в Екатеринбурге необходимо разместить громкоговорители и указатели до ближайших убежищ при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы люди знали, куда бежать.

Екатеринбурге впервые подвергся атаке беспилотника 25 апреля. БПЛА врезался в жилой дом в центре города и повредил 44 квартиры. Девять человек обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, одну женщину госпитализировали. Всего с начала 2026 года на территории Свердловской области трижды вводили режим ракетной опасности и восемь раз — беспилотной.

Василий Алексеев