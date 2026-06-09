Зарубежные СМИ: Каковы перспективы OpenAI на IPO?

OpenAI подала заявку на IPO. Компанию-разработчика ChatGPT оценивают в $852 млрд. О планах публично разместить акции на бирже она сообщила 8 июня, но точные сроки проведения IPO пока не озвучила. Ранее о выходе на фондовый рынок заявил разработчик нейросетей Antrophic. В мае он стал самым дорогим стартапом в мире, обогнав по оценке OpenAI на $110 млрд. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Именно OpenAI положила начало буму генеративного искусственного интеллекта, напоминает Bloomberg. Впрочем, у компании Сэма Альтмана остаются проблемы перед публичным размещением. Как отмечает агентство, OpenAI не выполнила несколько внутренних показателей по доходам и росту аудитории. Несколько ключевых руководителей ушли, а линейку продуктов приходится оптимизировать на фоне растущей конкуренции с Google и Antrophic.

Сосредоточив усилия на инструменте Codex — прямом конкуренте Claude Code, OpenAI стала закрывать второстепенные проекты. Например, приложение для коротких видео Sora, отмечает CNBC. Источники телеканала говорят, что компания Альтмана сотрудничала над подачей заявки на IPO с крупнейшими банками, в том числе Morgan Stanley и Goldman Sachs. Эти фирмы также работали над заявкой SpaceX.

Она планирует провести размещение уже 11 июня, напоминает Bloomberg. Проект Маска рассчитывает привлечь $1,8 трлн, что сделает ее одной из самых дорогих публичных компаний в мире. Впрочем, на стадии стартапа OpenAI уже затмевала SpaceX: в рамках одного раунда финансирования она получала от инвесторов $122 млрд.

По данным Reuters, после выхода на биржу OpenAI рассчитывает на капитализацию минимум в $1 трлн, а само размещение может пройти уже в сентябре. В марте стартап отчитывался о ежемесячном доходе в $2 млрд. При этом до 2030 года компания не ожидает какой-либо прибыли, о чем уже сообщила инвесторам, отмечают источники агентства.

Собеседники Reuters допускают и другие риски. В компании опасаются, что капитал на открытом рынке исчерпается, поскольку в очереди на IPO находится не только SpaceX, но и ИИ-стартап Anthropic. А другие конкуренты на рынке могут привлечь десятки миллиардов долларов в ходе вторичных размещений акций, как это сделала Google.

CNN отмечает, что за год OpenAI расширила монетизацию ChatGPT, введя рекламу и запустив более дешевый тариф за $8. Компания ожидает, что такой план увеличит число подписчиков до 122 млн к концу года, а к 2030-му реклама станет ее крупнейшим источником дохода.