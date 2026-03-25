Видеосервис Sora не выдержал критику. OpenAI отказывается от видеоплатформы спустя несколько месяцев после запуска. Приложение, которое могло стать отдельной соцсетью с уникальным сгенерированным там же контентом, в итоге будет закрыто.

Генеральный директор Сэм Альтман объявил, что компания будет сворачивать продукты, использующие ее видеомодели. Кроме приложения, OpenAI также прекращает поддержку версии Sora для разработчиков и не будет поддерживать видеофункциональность в ChatGPT, пишет WSJ. OpenAI сейчас пересматривает свою стратегию и переориентирует свои ресурсы на так называемые инструменты повышения производительности, которые могут использоваться бизнесом. Речь о создании одного «суперприложения».

Сервис Sora был запущен в сентябре 2025 года. Приложение боролось за внимание молодого поколения за счет ленты в стиле TikTok. Она позволяла пользователям делиться контентом, сгенерированным ИИ. Кроме изображений, Sora способна генерировать видео длительностью до 1 минуты на основе текстового запроса или фотографий.

Амбициозный проект Альтмана тогда вызвал критику. OpenAI запустила Sora без механизмов защиты контента от использования без согласия правообладателей, и это вызвало негодование специалистов по авторским правам. Добавила шума волна фейковых видео со знаменитостями. В итоге OpenAI ввел строгие меры безопасности, требующие согласия известных персон, прежде чем пользователи Sora смогут использовать их лица в видео.

Похоже, это первое крупное закрытие сервиса OpenAI. Можно было бы продолжать искать компромиссы, но руководство выбирает другую стратегию. А пока рынок потерял важный для контент-индустрии инструмент. Кинематографисты, впрочем, наверняка могут праздновать.

Яна Лубнина