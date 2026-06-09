Готовивший теракт в Ульяновской области осужденный изолирован в другой колонии

Осужденного, планировавшего теракт в колонии в Ульяновской области, изолировали в другом исправительном учреждении. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Название второй колонии не уточняется.

Сегодня ФСБ сообщила о предотвращении теракта в исправительной колонии в Ульяновской области. По версии спецслужбы, задержанный готовился убить нескольких сотрудников исправительной колонии во время Курбан-байрама. Возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта (ч. 1 ст. 205 УК).