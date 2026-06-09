ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области на Курбан-байрам

ФСБ совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) предотвратила теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Нападение готовил сторонник террористической организации в период празднования Курбан-байрама, заявили в ФСБ.

Подозреваемый — гражданин 1985 года рождения, его имя и другие детали не приводятся. По данным спецслужбы, он планировал убить нескольких сотрудников исправительной колонии. Его действия были пресечены «на стадии приготовления к совершению теракта», никто не пострадал.

По версии ФСБ, предполагаемый преступник был движим «мотивом религиозной ненависти и вражды». Он якобы пытался «пошатнуть устои традиционного ислама». Возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ).