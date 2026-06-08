Оппозиционный блок «Армения» оспорит результаты парламентских выборов

Оппозиционный блок «Армения» будет оспаривать результаты выборов в парламент республики. Об этом сообщил лидер блока, бывший президент Армении Роберт Кочарян. По данным ЦИК, «Армения» получила 9,9% голосов.

«Эти выборы прошли в условиях повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного применения административного ресурса и нарушений в ходе выборов»,— сказал господин Кочарян (цитата по News.am). Он добавил, что обсуждает дальнейшие действия с представителями других оппозиционных партий.

Выборы прошли 7 июня. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 49,8% голосов, блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — 23,3%. Партия «Процветающая Армения» Гарика Царукяна не прошла в парламент, так как получила 3,9% при необходимых 4%.

Миссия наблюдателей от СНГ признала голосование конкурентным и открытым. В «Процветающей Армении» заявили о неточностях при подсчете голосов и обратились в ЦИК, пишет Armenpress. В МИД России заявили о «попрании демократических процедур проведения свободных выборов» в Армении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Большинство, но не конституционное».