Трамп попросит Нетаньяху не атаковать Иран в ответ на удары по Израилю

Президент США Дональд Трамп попросит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану. Об этом сообщил телеканал N12. По его словам, последние удары Тегерана «никому не причинили вреда».

«Мы можем достичь мира через 3 тыс. лет»,— сказал американский президент в разговоре с KAN News. По его словам, израильская сторона «достаточно отреагировала, большего не нужно».

Он также призвал Иран вернуться к переговорам. Комментируя удары Ирана изданию Axios, господин Трамп заявил, что стороны «очень близки к окончательному соглашению с Ираном».

Накануне Иран атаковал Израиль в ответ на удары ЦАХАЛа по Ливану. В северной части страны звучали сирены. Были запрещены массовые мероприятия.