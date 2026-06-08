Стармер потребовал ограничить детям доступ к порнографическим изображениям

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер выдвинул ультиматум технологическим гигантам, включая Apple и Google, обязав их к сентябрю активировать алгоритмы блокировки порнографических изображений на устройствах, которыми пользуются несовершеннолетние. Об этом он заявил, выступая сегодня на London Tech Week, сообщает The Guardian. Взрослые, подтвердившие свой возраст, по-прежнему будут иметь доступ к такому контенту.

Если требования не будут выполнены, отметил Кир Стармер, британские власти примут закон, обязывающий предустанавливать защиту на все смартфоны и планшеты, продаваемые в стране. Нарушители могут быть оштрафованы, а их руководители высшего звена — привлечены к уголовной ответственности.

По словам премьер-министра, Великобритания станет первой страной в мире, где детям будет технически невозможно создавать, отправлять или просматривать подобные изображения.

В последнее время власти многих стран предпринимают шаги для обеспечения безопасности в интернете, в частности принимают ограничительные меры, связанные с использованием соцсетей несовершеннолетними. В Британии проводится эксперимент по введению «комендантского часа» на пользование соцсетями подростками. В мае сообщалось, что сэр Кир, ранее выступавший против тотального запрета, может поменять свое мнение из-за публикации результатов исследования, уравнявших вред, наносимый соцсетями, с вредом от курения.

Подробнее об ограничениях соцсетей для несовершеннолетних в разных странах читайте в материале «Детки в сетках».

Екатерина Наумова