Британия проведет эксперимент по ограничению доступа подростков в соцсети

Британское правительство объявило о пробных мерах по ограничению доступа в социальные сети для подростков.

В шестинедельном пилотном проекте примут участие 300 подростков по всей стране. Эксперимент станет частью запущенной в этом году программы, в рамках которой изучается влияние социальных сетей на благополучие детей.

Программа была принята после того, как парламентарии страны не поддержали предложение о всеобщем запрете на использование соцсетей лицами младше 16 лет.

Новый проект включает четыре типа мер. К первой группе подростков будет применяться родительский контроль для удаления или отключения определенных приложений. Второй группе устанавливается ограничение в один час в день на использование самых популярных приложений, включая Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), TikTok и Snapchat. В третьей будет введен «комендантский час» с 21:00 до 7:00, а в четвертой — доступ к социальным сетям не будет ограничен вовсе.

О том, как в разных странах ограничивают доступ несовершеннолетних к соцсетям, «Ъ» писал в материале «Мозги наших детей не продаются».

Екатерина Наумова