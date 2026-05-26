Британские ученые сравнили соцсети с курением по степени вреда

Эксперты Академии королевских медицинских колледжей назвали соцсети «новым курением» и предупредили общественность об «эпидемии вреда для детей, постоянно подвергающихся воздействию ненавистнического, вызывающего зависимость и крайне пугающего контента». Как сообщает The Times, доклад академии передан на рассмотрение правительству страны. Ожидается, что это может повлиять на позицию британских властей в отношении запрета соцсетей для детей до 16 лет.

В своем докладе эксперты академии указывают, что соцсети и пользование смартфонами «сравнимы по степени угрозы с курением и езде в автомобиле с не пристегнутым ремнем безопасности». Половина опрошенных академией врачей сообщили, что по меньшей мере раз в неделю они оказывают помощь ребенку, чье психическое или физическое здоровье пострадало из-за онлайн-контента. Как утверждают авторы доклада, «дети радикализируются и уже есть немало случаев, когда они, насмотревшись онлайн-контента, сговаривались о самоубийствах или убивали домашних животных».

Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее выступал против введения полного запрета соцсетей для детей младше 16 лет. Однако, пишет The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит, мнение премьера «постепенно меняется», а окончательное решение он примет после обсуждения правительством доклада экспертов академии. Значительная часть его соратников в Лейбористской партии поддерживает введение возрастных ограничений на использование соцсетей.

Алена Миклашевская