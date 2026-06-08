На Ставрополье ограничили подачу воды в 17 поселков из-за мутности

В Ставропольском крае из-за паводков сохраняется высокая мутность воды, из-за чего снижена подача воды от станции водоподготовки — очистных сооружений водопровода в районе хутора Перевальный. Ограничение коснулось 17 населенных пунктов Минераловодского округа. Об этом сообщает пресс-служба «Ставрополькрайводоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На станции проводят промывку фильтров. Для жителей населенных пунктов, попавших в зону ограничения, организован подвоз воды автоцистернами. Доставку обеспечивают четыре производственно-технических подразделения. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону диспетчерской службы.

Константин Соловьев