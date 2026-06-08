СК возбудил дело из-за образовавшейся трещины в доме в Хасавюрте

В Дагестане возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жильцов многоквартирного дома) после появления трещины в доме в Хасавюрте. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поводом для проверки следователей стала публикация в социальных сетях. В ней сообщалось, что фрагмент бетонной плиты находится в аварийном состоянии и может обрушиться. Опасный участок огорожен сигнальной лентой, однако, по данным следствия, под местом возможного падения ежедневно проходят местные жители.

По версии следствия, должностные лица организации, отвечающей за содержание и обслуживание дома, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Сбор доказательств и установление всех обстоятельств продолжается.

Константин Соловьев