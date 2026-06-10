Никиту Старова ждут в Москве в июле

5 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Оренбург» мы рассказали историю 16-летнего Никиты Старова из Оренбургской области («Словарь растет», Наталья Волкова). Прошлым летом мальчик попал в автоаварию и получил тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Правая сторона была обездвижена, Никита не мог говорить. Сейчас он уже ходит, одевается, но в речи всего несколько слов. Нужно продолжать реабилитацию, направленную на восстановление мышечной силы, речевых функций, расширение навыков самообслуживания. Но у семьи мальчика нет средств на ее оплату. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 284 822 руб.) собрана. Родители Никиты благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Старов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Никита Старов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 5 июня 4986 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Оренбург», «Калуга», «Самара», «Томск» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 15 компаний исчерпывающе помогли 47 детям, собрано 17 041 044 руб.