Для спасения Симы Андреевой не хватает 750 970 руб.

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Симы нейрофиброматоз, тугой ложный сустав левой голени. Девочка перенесла перелом левой голени, из-за основного заболевания он не срастался, потребовалась операция. Мы установили в кость телескопический стержень Fassier-Duval. Благодаря лечению Сима начала ходить. Сейчас на фоне роста девочки отмечается прогрессирующая нестабильность установленной конструкции. Чтобы кость не сломалась, необходимо имплантировать в нее стержень большего размера. Хирургическое лечение позволит Симе избежать дальнейших переломов и сохранить двигательную активность».

Стоимость хирургического лечения 1 234 970 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 450 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 750 970 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Симу Андрееву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Симы — Софьи Сергеевны Андреевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).