Суд удовлетворил заявление ЦБ о немедленном взыскании €200 млрд с Euroclear

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Банка России о немедленном исполнении решения по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear. Об этом сообщили журналистам юристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев, передает «Интерфакс».

В ЦБ назвали решение суда справедливым. «Потому что суд учел не только сам факт длящегося нарушения, но и реальный риск того, что промедление с исполнением приведет к дальнейшему затягиванию восстановления нарушенных прав»,— отметили в регуляторе (цитата по ТАСС).

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к депозитарию Euroclear на сумму €200 млрд 15 мая. Это общий размер ущерба, который, по оценке Банка России, был нанесен Euroclear при блокировке активов регулятора. Бельгийский депозитарий отказался признавать решения российского суда.

С февраля 2022 года, после введения санкций Евросоюза, большая часть российских золотовалютных резервов была заблокирована в Euroclear. В декабре 2025 года Банк России подал иск в столичный арбитраж с требованием взыскать убытки, связанные с блокировкой международных резервов. Российская сторона неоднократно угрожала ЕС ответными действиями в случае, если ее замороженные в бельгийском депозитарии активы конфискуют.