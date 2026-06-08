В Крыму на торги выставлены алкогольные активы

На торги выставлены алкогольные активы в Крыму. Информация об этом размещена на портале ГИС Торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Начальная стоимость лотов составляет 7,8 млрд руб., шаг аукциона определен в 78,2 млн руб. Продажа состоится 17 июня, подача заявок завершается 15 июня. Продавцом выступает ПАО «Банк ПСБ», торги проводит АО «Российский аукционный дом» (РАД).

В числе реализуемого имущества — 100% уставного капитала шести обществ с ограниченной ответственностью: «Крымский винный дом», «Новый уровень», «Родник и К», «Русский север», «Стандарт качества», «Традиции успеха». Также на продажу выставлено 84,59% уставного капитала АО «Феодосийский завод коньяков и вин».

Стоимость 100% долей в ООО «Крымский винный дом» (ОГРН 1149102030560) установлена в 1 руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие специализируется на производстве вина из винограда. По итогам 2025 года выручка, рассчитанная по РСБУ, выросла в 5,8 раза и составила 36,1 млн руб. Чистый убыток достиг 49,5 млн руб.

Цена 100% долей в ООО «Новый уровень» (ОГРН 1205500016314) также составляет 1 руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания занимается оптовой торговлей напитками. Чистый убыток по РСБУ за 2025 год зафиксирован на уровне 214,1 млн руб., тогда как годом ранее он равнялся 44,9 млн руб.

Стоимость 100% долей ООО «Родник и К» (ОГРН 1025003530826) определена в 4,656 млрд руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие производит дистиллированные питьевые алкогольные напитки: водку, виски, бренди, джин, ликеры. Выручка по РСБУ за 2025 год составила 402,9 млн руб. Чистая прибыль достигла 55,3 млн руб., годом ранее компания получила убыток в 1,5 млрд руб.

100% долей ООО «Русский север» (ОГРН 1074720001410) оценены в 3,03 млрд руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания также выпускает дистиллированные алкогольные напитки. Выручка по РСБУ за 2025 год увеличилась в 2,5 раза — до 943,9 млн руб. Чистый убыток составил 186,8 млн руб.

Цена 100% долей ООО «Стандарт качества» (ОГРН 1037789033160) — 1 руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», организация ведет оптовую торговлю напитками. Чистый убыток по РСБУ за 2025 год сложился в 1,1 млрд руб. против убытка в 1,6 млрд руб. годом ранее.

Стоимость 100% долей ООО «Традиции успеха» (ОГРН 1207700152692) составляет 1 руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания занята в сфере оптовой торговли напитками. Выручка по РСБУ за 2025 год сократилась на 96,9%, до 27,36 млн руб. Чистый убыток достиг 378,5 млн руб., в прошлом году он равнялся 760,7 млн руб.

Пакет в 84,59% акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин» (ОГРН 1159102000936) оценивается в 132,07 млн руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности компании — управление эксплуатацией жилого фонда. Выручка по РСБУ за 2025 год уменьшилась на 99,9%, до 3 тыс. руб. Чистый убыток составил 15,98 млн руб., годом ранее он достигал 68,28 млн руб.

Елизавета Ершова