«Трамп связывает Израилю руки»

Обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем, первый с начала действия апрельского перемирия, стал главной новостью для медиа в регионе и мире. Сторонние наблюдатели отслеживают события, обсуждают их возможное влияние на заключение мирного соглашения США и Ирана. В Израиле настороженно говорят о том, что новое развитие событий может означать развал американо-израильского партнерства. В Иране же говорят как победители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иран запускает ракеты в сторону Израиля

Фото: Pool / WANA / Reuters Иран запускает ракеты в сторону Израиля

Фото: Pool / WANA / Reuters

Times of Israel (Иерусалим, Израиль) Трамп связывает руки Израилю, а союз, вступивший в войну 100 дней назад, рушится Указывая Израилю не отвечать на ракетный удар Ирана, президент США, отчаянно желающий договориться с дьявольским режимом в Тегеране, ставит Нетаньяху перед ужасной дилеммой... (Премьер-министр Израиля.— “Ъ”) действительно мог бы подчиниться диктату президента, воздержаться от ответного удара, тем самым разрушая израильский потенциал сдерживания… Тегерана, что сделало бы Израиль слабым в глазах всего региона и серьезно бы подорвало его основы независимости. Или же он мог бросить вызов США и вступить в конфликт, который почти наверняка станет эскалацией войны с Ираном, в которой Израиль может оказаться в полном одиночестве.

WSJ (Нью-Йорк, США) Израиль и Иран обменялись ударами, вновь вызвав опасения по поводу эскалации Иран и Израиль снова начали атаковать друг друга впервые после вступления в силу в начале апреля перемирия, достигнутого при посредничестве США… До того как Израиль нанес ответный удар, Трамп пытался деэскалировать ситуацию… Центральное командование США… ранее опубликовало видео, изображающее американские истребители, под названием «Американские войска на Ближнем Востоке сохраняют бдительность и готовность».

ISNA (Тегеран, Иран) Глава центрального штаба «Хатам аль-Анбия» выступил с резким предупреждением в адрес сионистского режима Агрессивный сионистский режим, неоднократно нарушая перемирие, постоянно эскалирует свои злонамеренные действия против угнетенного народа Ливана… Этим действиям дан зеленый свет, на фоне молчания международных организаций преступным Соединенным Штатам оказывается полная поддержка… Несмотря на предыдущие предупреждения Исламской Республики Иран, детоубийственный сионистский режим пересек все красные линии, активизировав свои операции в южном Ливане и нанеся удары по бейрутскому району Дахии.

BBC (Лондон, Великобритания) Трампа беспокоит, что Израиль может сорвать переговоры США и Ирана Израиль нанес ответный удар по Ирану, несмотря на то что президент США Дональд Трамп говорил Биньямину Нетаньяху делать этого. (Трамп.— “Ъ”) и без того зол на то, что израильский премьер проигнорировал его предупреждения не атаковать Бейрут. Трампа беспокоит, что действия Израиля могут сорвать продолжающиеся переговоры США с Ираном. На прошлой неделе состоялся особенно гневный телефонный разговор между двумя лидерами. Трамп не опровергал сообщения о том, что он кричал и ругался на Нетаньяху из-за эскалации израильских ударов по Ливану. Трамп уверен, что США и Израиль были близки к заключению сделки. Он много раз говорил то же самое и раньше, но никакого соглашения пока не достигнуто.

Frankferter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия) «Новое уравнение» Тегерана Впервые Иран бомбил Израиль в ответ на его нападение на третью страну. Израиль отреагировал напрямую вопреки воле Трампа. Что это значит для переговоров? (Эта ситуация.— “Ъ”) поставила Биньямина Нетаньяху перед дилеммой: либо действовать вопреки словам ближайшего союзника, либо уступить Ирану доминирование в эскалации. Нетаньяху выбрал первое. Как заявил пресс-секретарь израильской армии, Иран пытался навязать «новые условия уравнения». США, очевидно, пытались сдержать эскалацию. Теперь Иран поставил под вопрос переговоры с США об условиях завершения войны и возобновления движения по Ормузскому проливу. Связывая прекращение огня в Иране с боевыми действиями в Ливане, Тегеран проверяет готовность Трампа поставить на место своего союзника Нетаньяху. В последнее время переговоры между Ираном и США, кажется, почти не продвигались вперед.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов