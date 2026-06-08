Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить взаимные удары

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль прекратить взаимные удары. «Израиль и Иран должны немедленно прекратить огонь», — написал господин Трамп в Truth Social.

7 июня Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю после израильских ударов в Ливане. Как утверждает ЦАХАЛ, силы ПВО сбили все ракеты. В тот же день Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам. Он также заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту и призвал отложить ответные удары по Ирану. Сегодня утром Израиль нанес авиаудары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана, а иранские военные в ответ вели обстрел Израиля баллистическими ракетами.