Строителя фортификаций на белгородской границе хотят признать банкротом

Ростовское ООО «Металлинвест-Ростов-на-Дону» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании несостоятельным местного ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна, который был ключевым подрядчиком по возведению укреплений на границе с Украиной. Основанием для иска стало наличие задолженности компании перед контрагентом в размере 14,2 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Также свои требования к «Еврострою» предъявило воронежское ООО «АКС». Арбитражный суд оставил иск без движения, указав, что представитель ростовской компании не обладал надлежащими полномочиями для подписания заявления о признании должника банкротом.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Еврострой» зарегистрировано в Белгороде в августе 2013 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 2 млн руб. Основным владельцем (99%) и генеральным директором выступает Эдгар Херимян, еще 1% принадлежит Гаянэ Херимян. В структуру группы входят дочерние общества — ООО «Еврострой развитие», ООО «Еврострой инжиниринг», ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». По итогам 2024 года предприятие отчиталось о выручке 3,8 млрд руб. и чистой прибыли в 238 млн руб. ООО «АКС» работает в Воронеже с 2014 года и занимается оптовыми поставками водопроводного и отопительного оборудования. Генеральный директор компании — Андрей Дерюгин, он же является одним из двух учредителей, каждый из которых владеет 50% долей. В 2024 году компания увеличила выручку на 2%, до 2,05 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась почти наполовину — с 89 млн до 49 млн руб. ООО «Металлинвест-Ростов-на-Дону» зарегистрировано в ноябре 2023 года в Ростове-на-Дону. Компания осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли металлами. Руководителем с октября 2025 года назначен Алексей Кузьмичев, единственным владельцем — Андрей Семячков. Финансовая отчетность за 2024 год показывает выручку 16,7 млн руб. и чистую прибыль 529 тыс. руб.

Параллельно Арбитражный суд Белгородской области рассматривает серию исков «Управления капитального строительства Белгородской области» (УКС) к «Еврострою». Крупнейшее требование ведомства оценивается в 433,1 млн руб. Кроме того, за последние полтора месяца управлением подано еще четыре иска к подрядчику на общую сумму не менее 75 млн руб.

В конце августа генеральный директор «Евростроя» Эдгард Херимян был арестован. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, лишение свободы на срок до 12 лет). Дело связано со строительством противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», которые возводились в Белгородской области на границе с Украиной. По версии следствия, Владимир Базаров, будучи белгородским вице-губернатором, завысил стоимость выполненных работ и одновременно занизил технические требования к прочности укреплений. Предполагается, что действия чиновника привели к хищению свыше 251 млн руб.

Анна Швечикова