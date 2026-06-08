Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало россиянам не посещать Израиль

Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль «до прояснения ситуации». Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба дипмиссии.

Информации о пострадавших россиянах при ударах Ирана по Израилю у посольства нет. В дипмиссии заявили, что ее сотрудники внимательно следят за ситуацией и контактируют по этому вопросу с представителями израильских властей. «Консульский отдел посольства России осуществляет прием граждан в штатном режиме, ограничений по оказанию отдельных услуг пока не планируется»,— добавила пресс-служба.

Вечером 7 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю в ответ на удары израильской армии по объектам «Хезболлы» в Ливане. Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль прекратить взаимные удары. Сегодня утром Израиль отчитался об ударах по нефтехимическому комплексу и военным объектам Ирана.