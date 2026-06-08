ЦАХАЛ заявил об ударе по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по нефтехимическому комплексу в иранском городе Бендер-Махшехр. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Недавно военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в Махшехре, на юго-западе Ирана. Подробности будут опубликованы позднее»,— указано в пресс-релизе ЦАХАЛа.

7 июня Иран ударил ракетами по Израилю в ответ на удары ЦАХАЛа по Бейруту. Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам, а Израиль — отложить ответные удары. По данным Axios, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился отложить ответ на иранскую атаку. Сегодня утром ЦАХАЛ уже отчитывался об ударах по военным объектам республики.