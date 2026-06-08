Экспортные цены на кузбасский уголь выросли почти на 12%

Стоимость кузбасского коксующегося угля марки ГЖ в портах Дальнего Востока за последнюю неделю мая выросла почти на 12%, до $149 за т (FOB), пишет «Ъ» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Российское пылеугольное топливо (PCI) подорожало на 5,4%, до $136 за т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Рост котировок эксперты связывают с аварией на шахте в китайской провинции Шаньси, где погибло более 80 человек. Следствием ЧП стало ужесточение требований регулятора к вентиляции, дренажу газа и системам мониторинга. Работу для внеплановых проверок приостановили на 113 китайских угольных шахтах. Сложившаяся ситуация для российских экспортеров — шанс усилить позиции в Китае.

По данным ЦЦИ, Россия увеличила поставки коксующегося угля в КНР в апреле почти в 2,2 раза год к году, до 2,28 млн т. По итогам четырех месяцев экспорт из России в Китай вырос на 13,8%, до 17,5 млн т.

Как писал «Ъ», по итогам января-апреля 2026 года экспорт угля из регионов Сибирского федерального округа составил 26 млн т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 10%. Всего за четыре месяца в Кемеровской области было добыто 62,1 млн т угля. Отставание от прошлогоднего графика составило 6,6%.

Михаил Кичанов