Экспорт угля из регионов Сибири вырос на 10% с начала года

По итогам января-апреля 2026 года экспорт угля из регионов Сибирского федерального округа (СФО) составил 26 млн т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 10%, сообщил на ПМЭФ полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Во многом этого удалось добиться благодаря системно проводимой работе по увеличению пропускной способности восточного полигона»,— пояснил господин Серышев (цитат по ТАСС).

По его словам, основной объем экспорт пришелся на Кузбасс. При этом почти вдвое выросли поставки угля из Хакасии.

Как писал «Ъ-Сибирь», две трети из числа приостановивших свою работу угольных компаний Кузбасса смогут возобновить ее при улучшении рыночной конъюнктуры. По словам губернатора региона Ильи Середюка, несмотря на кризис в угольной отрасли, власти региона сохранили рынки сбыта, а экспорт угля переориентирован на восточное направление.

Александра Стрелкова