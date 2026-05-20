Падение добычи угля в Кузбассе замедлилось по итогам апреля

В течение января—апреля 2026 года в Кемеровской области было добыто 62,1 млн т угля. Отставание от прошлогоднего графика составляет 6,6%, говорится в сообщении министерства угольной промышленности региона.

По итогам первого квартала отставание от показателя аналогичного периода прошлого года было большим — 7,5%.

«Отгрузка угля в Кузбассе во все направления по итогам апреля составила 15,1 млн т, что больше относительно аналогичного периода 2025 года на 1,5 млн т или на 11,3%»,— отметили также в ведомстве.

Как писал «Ъ», энергетический уголь средней калорийности в портах Дальнего Востока подорожал почти до $90 за тонну, установив новый годовой максимум. Росту способствуют накопление запасов в Китае и ближневосточный кризис.

