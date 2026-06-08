Кузбасс скоксовался по Китаю

Приостановка работы части китайских шахт после крупной аварии привела к росту экспортных цен на коксующийся уголь из Кузбасса почти на 12%. Выбывшие мощности по добыче металлургического угля оцениваются в 125 млн тонн. Аналитики пока сомневаются, что период роста цен продлится долго, но видят возможности для российских экспортеров увеличить долю на рынке КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Стоимость кузбасского коксующегося угля марки ГЖ в портах Дальнего Востока за последнюю неделю мая выросла почти на 12%, до $149 за тонну (FOB), говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Российское пылеугольное топливо (PCI) на этом базисе подорожало на 5,4%, до $136 за тонну.

Котировки растут в условиях аварии на шахте в китайской провинции Шаньси, где погибло более 80 человек.

Авария стала одной из самых тяжелых для угольной отрасли КНР за последние десятилетия, отмечается в обзоре ЦЦИ. Национальный регулятор потребовал ужесточить требования к вентиляции, дренажу газа и системам мониторинга, угольные предприятия были приостановлены для внеплановых проверок. Контроль был усилен и в других провинциях. По состоянию на 27 мая была остановлена работа 113 китайских шахт, добывающих металлургический уголь, общей мощностью 125 млн тонн в год, приводятся в обзоре ЦЦИ данные Mysteel.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов со ссылкой на локальные консалтинговые агентства говорит, что производство коксующегося угля в Китае в последнюю неделю мая упало на 10–11% по сравнению с предыдущей неделей. Сложившаяся ситуация, по его словам, могла привести к временному росту импорта и цен на коксующийся уголь в Китае.

По данным ЦЦИ, в апреле Китай увеличил импорт коксующегося угля на 27% в годовом сравнении, до 11,3 млн тонн, за первые четыре месяца текущего года — на 20%, до 43,6 млн тонн. Преимущественно прирост был обеспечен поставками из Монголии, которые за четыре месяца выросли в 1,7 раза, до 26,4 млн тонн, указывают аналитики. Но смогли нарастить отгрузки и российские экспортеры.

Так, по данным ЦЦИ, Россия увеличила поставки коксующегося угля в КНР в апреле почти в 2,2 раза год к году, до 2,28 млн тонн, что стало максимальным месячным показателем с ноября 2025 года.

По итогам четырех месяцев экспорт из России в Китай вырос на 13,8%, до 17,5 млн тонн. Вторым рынком для РФ остается Индия. Согласно ЦЦИ, за четыре месяца поставки коксующегося угля в страну составили 3,2 млн тонн, практически не изменившись к прошлому году.

В краткосрочной перспективе цены на российский коксующийся уголь могут вырасти еще на 5–10% за счет ограниченного предложения, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. Но, по его словам, потенциал дальнейшего роста будет во многом определяться стабильностью отгрузок из других стран-экспортеров, прежде всего из Монголии, являющейся одним из основных поставщиков коксующегося угля в КНР.

Для того чтобы поставщики были заинтересованы наращивать добычу и поставки на экспорт, должна быть уверенность, что высокий уровень цен, позволяющий окупать затраты при текущем валютном курсе, будет продолжаться длительное время, говорит директор ЦЦИ Евгений Грачев.

«Сейчас мы видим, что предприятия Китая изначально ожидали, что проверки пройдут в течение трех-пяти дней, но реальная строгость проверок превзошла ожидания. Тем не менее говорить даже о среднесрочном тренде пока преждевременно»,— замечает эксперт.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков отмечает, что дефицит коксующегося угля в Китае сейчас выглядит как «окно» краткосрочного дисбаланса. «По мере перезапуска шахт и на фоне вялой стальной отрасли рынок с высокой вероятностью перейдет от ралли к более спокойной торговле»,— считает он. Для российских экспортеров, по его словам, ситуация скорее дает шанс усилить позиции в Китае «здесь и сейчас».

Борис Красноженов также отмечает, что глобально баланс спроса и предложения на рынке коксующегося угля существенно не изменится. По его мнению, производство в Китае вернется к нормализованным уровням уже до конца июня. В то же время ожидается увеличение спроса со стороны индийских металлургических предприятий, которые планируют наращивать импорт сырья в рамках расширения мощностей, отмечает Нариман Тайкетаев.

Полина Трифонова