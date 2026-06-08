Жители Ставрополья за неделю перевели мошенникам 78 млн рублей

За прошедшую неделю жители Ставропольского края лишились 78 млн руб. после общения с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В одном из случаев с 44-летней жительницей из с. Северного, связался неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Собеседник предупредил, что сбережения потерпевшей могут попасть мошенникам, если их не снять и сохранить на якобы безопасном счете.

«По его указанию заявительница в течение месяца несколько раз выезжала в Москву и Краснодар, где снимала сбережения и передавала их курьерам»,— отметили в полиции.

Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, сумма ущерба превысила 14 млн руб.

Наталья Белоштейн