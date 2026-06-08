В Минводах c 9 по 11 июня пройдет восьмая выставка PRO ЯБЛОКО

С 9 по 11 июня площадка МинводыЭКСПО примет участников восьмой международной выставки PRO ЯБЛОКО 2026. Организатором мероприятия выступило министерство сельского хозяйства РФ, сообщили в правительстве Ставропольского края.

На выставку приглашены представители отраслевых союзов, научного сообщества, розничной торговли, а также ведущие производители и переработчики плодов и ягод. Центральной частью деловой программы станет Всероссийское совещание «Сады России 2026», тема которого — развитие садоводства и питомниководства.

Участники обсудят ключевые направления для роста производства, познакомятся с новейшими разработками и установят деловые контакты.

Мария Хоперская