День поля в Ростовской области посетят более 6 тысяч человек

Свыше 300 единиц техники, инновационные агрохимические решения и научные разработки в области селекции представят ключевые игроки АПК и ведущие производители на 10-я юбилейной выставке «День Донского поля». Об этом рассказали в пресс-службе ГК «ДонЭкспоцентр». Здесь уточнили, что выставочные мероприятия пройдут 10-11 июня на базе ФГБНУ «АНЦ «Донской», который расположен в пос. Экспериментальный Зерноградского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено ГК «ДонЭкспоцентр» Фото: Предоставлено ГК «ДонЭкспоцентр»

Как подчеркнули в пресс-службе «День Донского поля» пройдет при официальной поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Ключевой особенностью выставки являются динамические показы возможностей представленной техники. «В реальных полевых условиях посетители смогут увидеть в работе тракторы, комбайны, опрыскиватели и почвообрабатывающие комплексы. Это позволит в полной мере оценить потенциал всех циклов сельхозработ: от посева и орошения до уборки урожая и заготовки кормов», – рассказали в «ДонЭкспоцентре».

Здесь добавили, что среди ключевых компаний-участников – КЗ «Ростсельмаш», «ИКС», «Бизон», «ФосАгро-Дон», «Щелково Агрохим», фирма «Август», «Еврохим», «Глобал Эксперт», «Калина АГРО», «Сармат», «ЭкоНива -Черноземья» и др. Впервые на выставке свою продукцию представят компании «Агро-Ресурс», «АгроЦентр», «RELIX», «Витанолл», «Камоцци Пневматика», «Акварио рус», «КубаньХлеб», «Комета», «Уральский Пружинный Завод» и др.

«Особое внимание будет уделено региональной науке. Ученые Ростовской области представят 95 селекционных и 28 опытных образцов адаптированных сельхозкультур», – пояснили представители организаторов.

Деловая повестка выставки охватит такие направления АПК как растениеводство, сельхозтехника, животноводство, экономика и инфраструктура. В формате круглых столов и конференций эксперты, представители минсельхозпрода региона и производители обсудят актуальные вызовы и стратегии развития. Центральным событием станет Областное предуборочное совещание для муниципальных районов с участием губернатора Юрия Слюсаря.

Владимир Андреев