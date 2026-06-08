Долг «Стройсервиса» из Черкесска продают за 53 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Стройсервис» (КЧР) объявил о проведении повторных торгов по продаже прав требования к «Стававтокомплекту» на 53 млн руб. после того, как первоначальный аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Стройсервис» Василий Зайцев — сообщил о результатах аукциона по продаже имущества компании. Торги по лоту № 1, где выставлялись права требования (дебиторская задолженность), были признаны несостоявшимися. Причиной стало отсутствие заявок от участников. Соответствующее решение датировано 26 мая 2026 года.

В связи с этим объявлено о проведении повторных открытых торгов. На торги будет выставлен лот № 1: права требования к ООО «Стававтокомплект» (расположено в Ставрополе) на сумму 58,9 млн руб. Начальная цена продажи на повторных торгах установлена в размере 53 млн руб. в связи с отсутствием налогооблагаемой базы.

Как отмечается в сообщении, ООО «Стававтокомплект» признано банкротом решением Арбитражного суда Ставропольского края от 6 октября 2022 года, в отношении него введена процедура конкурсного производства.

Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме на площадке «Всероссийская Электронная Торговая Площадка». Старт приема заявок — 8 июня 2026 года с 09:00, окончание — 15 июля 2026 года в 10:00. Для участия необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества. Срок внесения задатка — не позднее даты и времени окончания приема заявок. Сами торги запланированы на 20 июля 2026 года.

Тат Гаспарян