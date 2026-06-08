На территории перевалочного комплекса в Новороссийске после атаки БПЛА произошел пожар

В Новороссийске после атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на территории одного из перевалочных комплексов. По предварительным данным, пострадавших нет, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для ликвидации пожара привлечены 130 человек и 39 единиц техники, в том числе подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ночь на 8 июня в Новороссийске была объявлена угроза атаки БПЛА. На время работы систем противовоздушной обороны движение транспорта на участке федеральной трассы в направлении Геленджика было временно перекрыто. Об этом сообщал глава города Андрей Кравченко.

На фоне угрозы атаки беспилотников глава Геленджика Алексей Богодистов также предупредил жителей и отдыхающих о возможной опасности и рекомендовал следовать указаниям экстренных служб, а при необходимости укрываться в безопасных местах.

Около 05:00 мск Андрей Кравченко сообщил об отмене режима угрозы атаки БПЛА.

Вячеслав Рыжков