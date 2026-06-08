На территории перевалочного комплекса в Новороссийске после атаки БПЛА произошел пожар
В Новороссийске после атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на территории одного из перевалочных комплексов. По предварительным данным, пострадавших нет, передает оперштаб Кубани.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Для ликвидации пожара привлечены 130 человек и 39 единиц техники, в том числе подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В ночь на 8 июня в Новороссийске была объявлена угроза атаки БПЛА. На время работы систем противовоздушной обороны движение транспорта на участке федеральной трассы в направлении Геленджика было временно перекрыто. Об этом сообщал глава города Андрей Кравченко.
На фоне угрозы атаки беспилотников глава Геленджика Алексей Богодистов также предупредил жителей и отдыхающих о возможной опасности и рекомендовал следовать указаниям экстренных служб, а при необходимости укрываться в безопасных местах.
Около 05:00 мск Андрей Кравченко сообщил об отмене режима угрозы атаки БПЛА.