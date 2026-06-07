В Армении завершилось голосование на парламентских выборах

В Армении завершилось голосование на выборах в парламент республики. Начался подсчет голосов, сообщает Armenpress. Избирательные участки закрылись в 20:00 (19:00 мск).

По состоянию на 17:00 явка составила 48,9%. Итоговые данные ЦИК о явке будут опубликованы в 21:00 (20:00 мск).

За места в парламенте Армении борются 18 политических сил — 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна, который занимает должность с 2018 года.

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