FT: OpenAI хочет сделать из ChatGPT «суперприложение»

OpenAI планирует крупнейшие с момента запуска изменения в своем чат-боте ChatGPT, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Компания собирается сделать из него «суперприложение», объединяющее целый ряд функций, в том числе ИИ-агентов и инструменты для программирования. Сообщается, что обновления начнут внедрять уже в ближайшие недели.

По данным источников, эти планы — часть подготовки OpenAI к IPO. Руководство компании теперь больше внимания уделяет корпоративным клиентам и надеется, что обновление поможет повысить выручку. FT пишет, что в числе прочего компания собирается активнее развивать свой инструмент для программирования Codex. Обновление также отражает изменение взгляда руководства OpenAI, которое теперь считает, что будущее искусственного интеллекта не в чат-ботах, а в ИИ-агентах.

С начала года СМИ пишут о планах OpenAI провести первичное размещение на бирже, возможно, уже в текущем году. Как часть подготовки рассматривают, в частности, решение компании закрыть свою нейросеть для генерации видео Sora и сконцентрироваться на ключевых продуктах, прежде всего инструментах для повышения продуктивности.

Яна Рождественская