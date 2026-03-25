OpenAI прекратила партнерство с Disney на $1 млрд

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, прекратила партнерский проект с Disney на $1 млрд. Об этом пишут СМИ, включая BBC и The Wall Street Journal (WSJ). В пресс-службе Disney WSJ подтвердили, что компания не будет осуществлять запланированные ранее инвестиции в OpenAI.

Прекращение партнерства с Disney связано с решением OpenAI закрыть свою нейросеть для генерации видео Sora, о чем компания объявила 24 марта. Как пишет WSJ, это можно рассматривать как часть подготовки компании к IPO. Сообщается, что OpenAI хочет сконцентрироваться на ключевых продуктах, прежде всего инструментах для повышения продуктивности, и уходит из некоторых других направлений.

OpenAI и Disney договорились о партнерстве, рассчитанном на три года, в декабре 2025 года. По условиям соглашения, подписчики ChatGPT Images и Sora получали возможность использовать более 200 персонажей из вселенных Disney, Marvel, Pixar и Star Wars при создании изображений и видеороликов. Disney планировала инвестировать в OpenAI $1 млрд.

Яна Рождественская