WSJ: OpenAI собирается провести IPO в конце 2026 года

Компания OpenAI ведет неофициальные переговоры с банками Уолл-стрит о возможном первичном публичном размещении акций (IPO), сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, компания планирует выйти на биржу в четвертом квартале 2026 года.

Сейчас OpenAI расширяет свою финансовую команду, отмечает WSJ. Компания наняла на должность директора по корпоративным финансам Синтию Гейлор, которая имеет большой опыт в подготовке организаций к IPO — в частности, в 2013 году она помогала разместить акции Twitter. Также разработчик ChatGPT нанимает на должность главного бухгалтера Аджмере Дейла — он уже подал заявление об увольнении из Block inc., в которой занимался бухгалтерией почти десять лет.

Руководители компании стремятся опередить их конкурента Anthropic, основанного бывшими сотрудниками OpenAI, сообщает WSJ. В компании, разработавшей чат-бот Claude, заявляли, что будут готовы к листингу в конце этого года. Она уже привлекла юридическую фирму Wilson Sonsini и сейчас ведет переговоры с банками, сообщала Financial Times.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман скептически относится к возможным переменам. «Рад ли я стать генеральным директором публичной компании? 0%. Радует ли меня выход OpenAI на биржу? В каком-то смысле да, а в каком-то — думаю, это будет очень неприятно»,— заявлял господин Альтман в декабре в подкасте Big Technology.