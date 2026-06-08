Два региона крутятся вокруг АСИ

Санкт-Петербург занял третье место в национальном рейтинге состояния делового климата за 2026 год, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Презентация по традиции состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). По сравнению с прошлым годом город значительно улучшил результат, поднявшись в инвестрейтинге с шестого места. Показатель Ленинградской области, наоборот, снизился: регион опустился с 14-го места, которое занимал в 2025-м, до 20-го. Несмотря на результаты в списке АСИ, эксперты не подтверждают фактическое ухудшение инвестклимата в Ленобласти. Для инвесторов, ориентированных на промышленность, логистику и экспорт, 47-й регион по-прежнему один из наиболее привлекательных в стране. Для технологических, сервисных и инновационных компаний более убедительно выглядят преимущества Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева признала: в целом в этом году динамика роста показателей снизилась на фоне общего замедления российской экономики

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева признала: в целом в этом году динамика роста показателей снизилась на фоне общего замедления российской экономики

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Санкт-Петербург разделил третье место в национальном рейтинге состояния делового климата АСИ с Республикой Башкортостан. На второй строчке в этом году оказалась Нижегородская область, а первое место впервые разделили Москва и Татарстан. В топ-20 списка вошли и другие регионы Северо-Запада. Так, Калининградская область заняла 19-е место (в прошлом году была 20-й), а Новгородская — шестое (в 2025 году — та же позиция.

В конце 2025-го правительство РФ утвердило Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, направленную на улучшение делового климата в стране. Со следующего года в критерии оценки состояния инвестиционной привлекательности регионов будет добавлен пункт по выполнению субъектами Федерации нацмодели, сообщил на церемонии презентации результатов рейтинга АСИ заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева признала: в целом в этом году динамика роста показателей, по которым составляется нацрейтинг, снизилась на фоне общего замедления российской экономики. Среди нововведений текущего года она упомянула то, что в критерии оценки добавлена эффективность ввода объектов культурного наследия (ОКН) в хозяйственный оборот регионов.

Рейтинг оценивает качество деловой среды глазами бизнеса: скорость процедур, работу институтов развития, доступность инфраструктуры, эффективность сопровождения инвесторов, качество обратной связи, кадровую обеспеченность и ряд других параметров, напоминает управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Ленобласть остается одним из крупнейших промышленных и логистических центров страны. Регион сохраняет сильные позиции по объему инвестиций, развитию портовой инфраструктуры, индустриальных парков и реализации крупных производственных проектов. «Однако рейтинг АСИ все больше ориентирован на качество текущего взаимодействия бизнеса и власти. Поэтому регион может демонстрировать хорошие результаты по фактической реализации проектов, но одновременно уступать более динамичным субъектам по скорости административных процедур, цифровизации сервисов, доступности кадров и качеству работы с малым и средним бизнесом. Крупные регионы могут проигрывать более компактным субъектам именно в гибкости и скорости адаптации мер поддержки»,— дает оценку аналитик.

Позиции Санкт-Петербурга объясняются не столько количеством реализованных проектов в рамках соглашений на ПМЭФ, сколько системной работой по созданию сервисов для инвесторов. По мнению госпожи Косаревой, Северная столица в последние годы активно развивала цифровые механизмы сопровождения проектов, внедряла региональный инвестиционный стандарт. Кроме того, город обладает огромным кадровым потенциалом, мощной научно-образовательной базой и крупнейшим рынком труда на Северо-Западе.

«При этом я бы не стала говорить о принципиальном ухудшении инвестклимата в Ленинградской области. Скорее речь идет о том, что другие регионы растут быстрее. Для инвестора, ориентированного на промышленность, логистику и экспорт, Ленобласть остается одним из наиболее привлекательных регионов страны. Для технологических, сервисных и инновационных компаний преимущества Петербурга выглядят более очевидными»,— поясняет управляющий партнер «ВМТ Консалт».

Новгородская область в последние годы сумела воспользоваться своим географическим положением между двумя крупнейшими агломерациями страны — Москвой и Санкт-Петербургом, полагает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. Среди сильных сторон региона сравнительно низкие издержки для бизнеса, наличие свободных площадок для новых производств и достаточно гибкая работа региональных властей с инвесторами. Для многих компаний область становится компромиссом между стоимостью ведения бизнеса и доступом к крупным рынкам сбыта. Основным ограничением остается относительно небольшой собственный рынок труда и меньшая емкость региональной экономики по сравнению с соседями, отмечают опрошенные эксперты.

Среди преимуществ Калининградской области генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров выделяет особый экономический режим, налоговые и таможенные преференции для резидентов ОЭЗ. Но есть и постоянная надбавка за географию: эксклавность, более дорогая и менее гибкая логистика, зависимость от морского плеча, запасов и сроков поставки. «Поэтому инвестклимат там нельзя оценивать по той же логике, что в обычном материковом регионе,— убежден аналитик.— Для части производств Калининград интересен именно из-за режима ОЭЗ и доступа к локальному рынку, но для бизнеса с длинной цепочкой поставок это регион с повышенным операционным риском».

В рамках текущей методологии рейтинг АСИ полезен как замер административной температуры, но очень слаб как публичный ответ на вопрос, где инвестиции действительно превращаются в активы, добавляет господин Бурмистров. В текущей методологии слишком высокий удельный вес у опросных и процедурных метрик и слишком небольшой — у проверяемого инвестиционного результата: ввода мощностей, исполнения соглашений, занятости, налоговой отдачи, повторных инвестиций действующих компаний.

Руководитель «Infoline-Аналитики» обращает внимание и на технический недочет. «По методологии АСИ для экспертной оценки в каждом регионе опрашивается не менее 20 экспертов, базовая предпринимательская выборка составляет 300 респондентов на регион с максимальной погрешностью 5,5%, а часть специальных выборок строится через направленный невероятностный отбор с минимумом 25 респондентов. Для расстановки регионов в плотной зоне 10–20-го места этого мало без публикации доверительных интервалов и чувствительности результата к выборке»,— объясняет аналитик Бурмистров.

Он приводит в пример параметры измерений международных рейтингов. У World Bank Business Ready логика строится вокруг трех отдельных слоев: регулирование, публичные сервисы и фактическая операционная эффективность; проект прямо заявляет цель сохранять абсолютные различия между экономиками и во времени, а не сводить все только к месту в таблице. Там же опубликованы данные и reproducibility package — пакета воспроизводимости. Сильная сторона World Bank Enterprise Surveys, продолжает господин Бурмистров, — репрезентативные опросы компаний и публичные данные на уровне фирм, что снижает риск черного ящика. У OECD PMR публикуются анкета, базовые данные и схемы агрегации; этот индекс прямо измеряет барьеры для входа и конкуренции, а не смешивает все в один имиджевый балл. У EU Regional Competitiveness Index при обновлении методологии пересчитывали прошлые периоды, а пользователям доступны scorecards (инструменты для оценки, измерения и визуализации ключевых показателей), raw data (необработанные, сырые данные) и сравнение с peer regions (сопоставимые регионы).

«Текущий рейтинг можно улучшить, если публиковать не только место, но и балл, доверительный интервал, вклад каждого направления, долю восстановленных данных и отдельный “индекс результата”: сколько подписанных проектов дошло до стройки, ввода, рабочих мест и налоговой базы. Тогда Петербург, Ленобласть, Новгородская и Калининградская области сравнивались бы не в одной условной линейке, а по понятным бизнесу профилям: мегаполис, индустриальная периферия агломерации, компактный управляемый регион и эксклав с особым режимом. Сейчас же рейтинг больше говорит о том, как регион выглядит в методологии АСИ, чем о полной стоимости и предсказуемости ведения бизнеса»,— резюмирует аналитик.

Александра Тен