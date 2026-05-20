ВОЗ: создание вакцины от нынешнего штамма Эболы займет 6–9 месяцев

Вакцина от штамма Бундибугио, вызвавшего нынешнюю вспышку лихорадки Эбола в Уганде и ДР Конго, будет готова не раньше чем через шесть-девять месяцев. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление главы подразделения по научно-исследовательской работе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Вази Мурти.

Сейчас есть только вакцины от штамма Заир, который, в частности, вызвал вспышку Эболы в Африке в 2014–2015 годах. По словам господина Мурти, наиболее перспективная вакцина от штамма Бундибугио основывается на тех же принципах, что и вакцина от штамма Заир, но для ее создания нужно время. «Пока что нет доз такой вакцины, которые можно было бы использовать для клинических испытаний. По нашей информации, это займет от шести до десяти месяцев»,— отметил он.

Ранее ВОЗ сообщала, что количество смертей от новой вспышки лихорадки Эбола предположительно достигло 139, а число вероятных случаев заражения приблизилось к 600.

Яна Рождественская